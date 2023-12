Nationalteam an der WM in Singapur: Heini und zwei Teamkolleginnen verlegen ihren Arbeitsplatz in die Küche

Tag 11 für das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen an der WM in Singapur. Eine süsse Überraschung aus der Küche wartet am Abend spät auf das siegreiche Schweizer Team.

Stefan Salzmann

Unihockey

Was Lara Heini, Andrea Gämperli und Marylin Thomi am freien Montagnachmittag in der Küche ihres WM-Hotels machen? Tobleronemousse für das ganze Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen. Heini, die 29-jährige Bündner Torhüterin, spricht von einem «speziellen Nachmittagsprogramm» und schildert: «Wir haben eine riesige Toblerone aus der Heimat geschenkt bekommen. Es waren glaube ich 4,5 Kilogramm. Ich habe zum Spass gesagt, dass es lässig wäre, ein Tobleronemousse zu machen, weil ich ein gutes Rezept dazu habe.»