Wenn es zählt, liefert er ab

Als die Grasshoppers in den zurückliegenden Tagen feierten, durfte einer kaum einmal fehlen: der Meisterpokal. So gut wie immer war er dabei. Im Zürcher Klub Kaufleuten, in der Strassenbahn, aber auch am Sechseläuten. Der Stadtklub kürte sich in dieser Saison Ende Februar nicht nur zum Cupsieger, sondern gewann Ende April auch noch den Schweizer Meistertitel. Er durfte sich über das Double freuen. Und einer aus Graubünden spielte sich in diesen Play-offs in den Vordergrund.