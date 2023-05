Veltšmíd in die Hauptstadt: Chur Unihockey verpflichtet Verteidiger von Alligator Malans

Auf die neue Saison hin wechselt der 30-jährige Verteidiger Lukáš Veltšmíd von Ligakonkurrent UHC Alligator Malans in die Bündner Hauptstadt, wie Chur Unihockey in einer Medienmitteilung vermeldet. Der grossgewachsene Verteidiger spielte seit der Saison 2015 für Alligator Malans in der Schweiz und hat in 193 Spielen 64 Tore und 62 Assists erzielt. Nun wechselt er in die Bündner Hauptstadt.