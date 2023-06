Unihockeyspieler Cavelti zu seinem Wechsel: «Für mich stimmt das Setup in Zürich besser als in Chur»

Sandro Cavelti musste sich entscheiden. Zurücktreten oder weiterspielen? Nun hat sich der 33-jährige Stürmer von Chur Unihockey nach langer und reiflicher Überlegung zum Weiterspielen entschlossen. Er tut dies aber nicht in Graubünden. Zum zweiten Mal in seiner Karriere wechselt er zu GC Unihockey. Zum Zürcher Spitzenklub, der 2022 sowohl den Cup- als auch den Meistertitel gewann. Cavelti (Bild) sagt: «Für mich stimmt das Setup in Zürich besser als in Chur.»