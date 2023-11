Unglaubliche Malanser Aufholjagd, nichts Neues bei Chur: So spielten die Bündner Unihockeyklubs

Ist das die Aufholjagd dieser Unihockeysaison? Was Alligator Malans am Samstagabend zu Hause in Maienfeld gegen die Grasshoppers vollbringt, ist auf alle Fälle rekordverdächtig. Mit 0:5 nach 22 Minuten und mit 2:7 bis zur 43. Minute liegen die Bündner Herrschäftler aussichtslos zurück. Dann zünden sie den Turbo, erzielen Tor für Tor und retten sich in der 57. Minute in die Verlängerung. In dieser holen sie sich mit dem Treffer zum 8:7 gar noch den Sieg. Aber schön der Reihe nach: