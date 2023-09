Trotz guter Leistung: Chur Unihockey verliert zum Auftakt gegen den amtierenden Meister

Viel besser hätte Chur Unihockey nicht in diese Saison starten können. Nicht einmal wegen dem 1:0-Führungstreffer durch Martin Östholm nach zehn Minuten, sondern wegen dem allgemeinen Eindruck, den das junge Team von Beginn weg hinterliess. Von Anfang an wussten die Churer in wichtigen Tugenden wie physischer Präsenz, Zweikampfstärke, Aggressivität und Einsatzwille zu überzeugen. Dies führte dazu, dass sie das lautstarke Heimpublikum sofort im eigenen Rücken hatten. Dies war während den teils schlechten Auftritten in der vergangenen Spielzeit nicht immer der Fall.