Sieg in der Verlängerung: Alligator Malans gewinnt in Chur mit 3:2

Stimmungsvoll ist sie, diese Affiche zwischen Chur und Alligator Malans im zweiten Bündner Unihockeyderby der Saison. Kaum ein Platz ist mehr frei in der bestens gefüllten Halle in Chur. Vor dem grossen Spiel und auch in den Pausen ist für Unterhaltung gesorgt. Beispielsweise mit einem Legendenspiel und dem Auftritt einer Tanzgruppe. Entertainment pur.