Schweizer Cup: Hammerlos für Piranha Chur und Alligator Malans

Es gibt Geschichten, die nur der Sport schreibt. Vielleicht ist das ja so eine. Am Dienstagmittag findet die Cupauslosung im Unihockey statt. Piranha Chur bekommt in den Achtelfinals Zug United zugelost. Ausgerechnet das neue Team von Corin Rüttimann, dem langjährigen Aushängeschild der Churerinnen. Im Sommer verliess die Nationalspielerin und Topskorerin ihren Heimatklub, wechselte in die Zentralschweiz. Bereits zum Saisonstart kam es zum Duell mit dem Ex-Klub. Trotz zwischenzeitlicher 3:0- und 4:1-Führung verlor Piranha mit 4:5. Der entscheidenden fünften Treffer war eine Co-Produktion von Rüttimann und der ebenfalls von Chur nach Zug gewechselten Martina Repkova.

Ein happiges Los gibts auch für Alligator Malans. Der Achtelfinal gegen GC ist die Neuauflage der Play-off-Viertelfinals gegen die Zürcher vom Frühling. Damals unterlagen die Bündner in der Serie knapp mit 3:4.

Chur Unihockey trifft in seinem Achtelfinal auswärts auf Uster. Sämtliche Partien finden am 7. Oktober statt. Nicht nur Chur, auch Piranha und Malans bestreiten ihre Partien auswärts.