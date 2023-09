Mit Unihockeystar und Zugängen vom Kantonsrivalen: So will Chur die Play-offs erreichen 

So nahe am Abstieg wie in der vergangenen NLA-Saison war Chur Unihockey noch nie. Erst nach sechs von möglichen sieben Spielen setzte sich der Hauptstadtklub gegen den Aufstiegsanwärter Thun aus der Nationalliga B durch und feierte überschwänglich den Klassenerhalt. Nun, ein halbes Jahr später, zeigt sich, dass die Verantwortlichen des Traditionsvereins nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen sind.