Mit Britt, Störi und Walser: Alligator Malans setzt auf die Jugend

Jamie Britt, Matthias Störi und Levi Walser machten bereits zum Ende der vergangenen Saison mit starken Leistungen in der 1. Mannschaft auf sich aufmerksam. Nun teilt Alligator Malans mit, dass die drei Nachwuchsspieler auf kommende Saison hin fix ins Kader des Fanionteams aufgenommen werden. Damit wolle man ein klares Zeichen in Richtung Einbindung eigener Nachwuchsspieler setzen, so der Unihockeyklub aus der Bündner Herrschaft.