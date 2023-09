Malans im Glück, Chur im Pech – das Unihockey-Roundup

Alligator überrascht den Cupsieger

Nach 25 Minuten scheint die Sache gegessen: 0:3 liegt Alligator Malans zuhause gegen den Cupsieger Köniz zurück, zweimal treffen die Gäste in Überzahl. Und dann vergibt Alligator in Person von Jerkku per Penalty auch noch den Anschlusstreffer. Bitter. Auch der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Friolet (27.) scheint bloss ein kurzes Aufbäumen. Denn: Köniz stellt den Dreitorevorsprung bis zur Spielmitte wieder her. Die Wende kommt im Schlussdrittel. Innerhalb von sechs Minuten macht Malans aus einem 1:4 ein 4:4. Und hat gar Chancen, die drei Punkte zuhause zu behalten. Am Ende gehts in die Verlängerung, wo Joshua Schnell zum Matchwinner avanciert. 5:4. Malans bleibt auch im zweiten Saisonspiel ungeschlagen.