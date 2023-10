Malans gelingt Überraschung: Bündner Duo steht im Cup-Viertelfinal

Rüttimann trifft gegen Piranha

Für Piranha Chur ist die Cupsaison hingegen zu Ende. Die Churerinnen scheitern auswärts an Titelverteidiger Zug, dem neuen Arbeitgeber von Ex-Piranha-Star Corin Rüttimann. Und die Churerin hat durchaus ehren Anteil am Sieg der Zugerinnen, steuert beim 7:5 ein Tor und einen Assist bei. Piranha geht zwar schon in der 2. Minute in Führung, kassiert dann aber inner 16 Minuten gleich fünf Gegentore. Auch wenn die Churerinnen nicht locker lassen: Sie kommen nicht mehr ran. Berger verkürzt zwar vier Minuten vor dem Ende auf 5:6. Mit einem Treffer ins leere Tor sichert sich Zug aber den Viertelfinaleinzug.