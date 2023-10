Keine Punkte am Wochenende: Chur und Alligator Malans verlieren

Chur verliert auch gegen Thurgau

Unter der Woche sagte Sascha Eichelberger, Sportchef von Chur Unihockey: «In der Tabelle zeigt sich das noch nicht, aber wenn man ein Unihockeykenner ist, sieht man, dass wir Schritt für Schritt vorwärtskommen.» Bloss einen Punkt holten die Churer aus den ersten fünf Spielen. Auch aufgrund des happigen Startprogramms, so Eichelberger. «Wir haben schon gegen drei der vier Topteams gespielt.» Der Gegner am Wochenende gehört nicht dazu. Doch auch gegen Floorball Thurgau wirds nichts mit dem ersten Saisonsieg. 1:3 heisst es am Ende aus Churer Sicht. Die Gäste liegen bereits nach zehn Minuten mit 0:2 hinten, kommen aber gleich zu Beginn des Mitteldrittels auf 1:2 heran. Das 1:3 fällt sieben Minuten vor dem Ende. Nächster Gegner ist GC – ein weiteres Topteam.