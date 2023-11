Hier gewannen die Unihockeyanerinnen WM-Gold: Berger und Rensch reisen nach Singapur

Wie aus der Pistole geschossen? Nein, so schnell kommt die Antwort nicht auf die Frage, was sie am 5. Juni 2005 machten. Schliesslich waren Doris Berger und Luana Rensch damals auch erst neun respektive fünf Jahre alt. Trotzdem ist ihnen das Datum natürlich bekannt. Es war der Tag, als die Schweizer Unihockeyspielerinnen zum ersten und bislang einzigen Mal den WM-Titel gewannen. In Singapur. Also an jenem Ort, an den die beiden Unihockeyspielerinnen von Piranha Chur mit ihren Schweizer Teamkolleginnen am Freitag zur nächsten WM-Endrunde aufbrechen werden, die vom 2.