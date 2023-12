Heini nach verlorenem WM-Halbfinal: «Einerseits bin ich frustriert, andererseits bin ich stolz»

Lara Heini hält die Hoffnung auf den Finaleinzug an der Unihockey-WM lange aufrecht. Mit vielen gelungenen Abwehraktionen bringt die Bündner Torhüterin des Schweizer Nationalteams die favorisierten Schwedinnen im WM-Halbfinal teilweise zum Verzweifeln. Dazu kommt auch etwas Glück. Scheitern die amtierenden Weltmeisterinnen doch mehrfach an der Latte und am Pfosten. Am Ende wird Heini folgerichtig zur besten Schweizer Spielerin ausgezeichnet.