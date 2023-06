Für die Stärkung des Wir-Gefühls: Alligator Malans kopiert Sebastian Vettel

Inspiriert vom ehemaligen Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel hat Alligator Malans eine spezielle Idee lanciert. Während der Deutsche den Fans bei seinem Abschlussrennen einen Platz auf seinem Rennhelm ermöglichte, will der Unihockeyklub seinen Anhängern einen Platz auf dem Matchtrikot der ersten Mannschaft bieten. Auf dem Schriftzug «We are Family», womit sich der Verein aus der Bündner Herrschaft seit Jahren identifiziert, sollen Porträtbilder von Jung und Alt zu sehen sein. Mindestens 164 Menschen müssen an der Aktion teilnehmen, damit jeder Platz des Schriftzugs besetzt ist. Je mehr Leute mitmachen, desto kleiner werden die einzelnen Fotos.