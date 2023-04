Chur Unihockey: Deshalb waren die Bündner zu gut für einen Abstieg

Drei Ausnahmekönner

Sandro Cavelti und Aaro Helin in der Offensive sowie Christoph Reich in der Defensive sind hauptverantwortlich für den Churer Ligaerhalt. Der bald 33-jährige Routinier Cavelti läuft in den sechs Partien zur Topform auf und stellt seine Gefährlichkeit in der Offensive mit 9 Toren und 3 Assists ein weiteres Mal unter Beweis. Noch mehr Zähler sammelt sein Sturmpartner Helin, der gar für 14 Skorerpunkte (7 Tore, 7 Assists) sorgt. Wie schon während der ganzen Saison beweist der 23-jährige Finne seine Wichtigkeit für die Churer.