Chur Unihockey baut am Spielerkader: Drei Verteidiger verlängern, Nussle geht zu GC

Nach der Verpflichtung von Lukas Veltsmid von Kantonsrivale Alligator Malans gaben die Churer Verantwortlichen am Montag zwei Neuerwerbungen vom eine Liga tiefer spielenden UHC Sarganserland bekannt. In der neusten Mitteilung vom Dienstag steht Kontinuität im Zentrum. Wie Chur Unihockey in seinem Instagrampost vermeldet, verlängern die Eigengewächse Dario Decasper (24, Verteidiger), Tino Mettier (24, Verteidiger) und Sandro Mani (23, Verteidiger) ihre Verträge. Während Decasper und Mani in ihre fünfte NLA-Saison steigen, ist es für Mettier bereits die sechste.