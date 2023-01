Chur kann im Bündner Unihockeyderby Spielverderber sein

Am späteren Mittwochabend waren auch die letzten Funken Hoffnung erloschen, denn Chur hatte in Uster mit 2:6 verloren. Damit haben die Bündner nicht einmal mehr eine theoretische Chance, in den letzten drei Qualifikationsspielen die fehlenden zehn Punkte auf die Play-offs wettzumachen. Die Enttäuschung dürfte sich in Grenzen halten, denn wer gegen das zweitschlechteste Team der Liga mit vier Toren Unterschied verliert, hat wohl wirklich nichts in einem Play-off-Viertelfinal verloren.