Chur ist zurück im Geschäft, Alligator schliesst Jahr mit Sieg ab und Piranha verliert

Am Wochenende absolvierten die Churer zwei Spiele. Während am Samstag Langnau zu Hause mit 9:5 bezwungen wird, verpassen die Bündner in St. Gallen gegen Direktkonkurrent Waldkirch-St. Gallen nur knapp das Punktemaximum. Bis zur 49. Minute führt der Gast aus Chur mit 4:2, ehe die St. Galler – angeführt von ihren starken Finnen – nochmals ins Spiel zurückfinden und sich in die Verlängerung retten. Im Penaltyschiessen wird dann der routinierte Churer Torhüter zum verlässlichen Rückhalt. Nur vom ersten Schützen muss er sich bezwingen lassen.