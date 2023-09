Auf und Ab bei Bündner Trio: Chur verliert weiter, Malans und Piranha siegen

Davos-Klosters wartet weiter auf ersten Sieg

Was für Chur Unihockey gilt, gilt eine Liga tiefer auch für Davos-Klosters. Die Landwassertaler warten weiter auf ihren ersten Sieg in dieser Saison. Daran ändert auch die Doppelrunde vom Wochenende nichts. Immerhin: Am Samstag gibt es beim 7:8 n.P. gegen Fribourg den ersten Punkt. Das ist ein schwacher Trost, weil Davos-Klosters den Grossteil des Spiels in Front liegt. Anders am Sonntag, wo Leader Ad Astra Obwalden eine Klasse besser ist. 3:7 heisst es am Ende aus Bündner Sicht.