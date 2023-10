Auch dieses Mal mit einem Tor Unterschied: Piranha Chur gewinnt, muss aber wieder zittern

Zu was würde die aktuelle Ausgabe von Piranha Chur in dieser Saison fähig sein? Vor dem ersten Heimspiel gegen Bern Burgdorf am Sonntagabend und nach zwei absolvierten Partien konnte diese Frage noch nicht definitiv beantwortet werden. Ein Spitzenteam? Doch eher biederes Mittelfeld? Oder gar Abstiegsgefahr? Alles schien möglich.