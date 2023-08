Alligator-Trainer Thomas Berger: «Wir schreiben unsere eigene Geschichte»

Er ist der erfolgreichste Unihockeytrainer der Schweiz und hat einen grossen Anteil daran, dass sich Wiler-Ersigen mittlerweile Rekordmeister nennen darf. Die Rede ist von Thomas Berger. Nun kehrt der 54-jährige Jeninser dorthin zurück, wo alles begann. In der bevorstehenden Saison steht er bei Alligator Malans als Cheftrainer an der Bande. Was ihm die Rückkehr bedeutet, was er für eine Mannschaft angetroffen hat, wie er mit den Rücktritten von Routiniers umgeht und weshalb er das Saisonziel als realistisch einschätzt, erzählt er im grossen Interview.