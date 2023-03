Alligator-Stürmer zum Duell mit GC: «Wir müssen auf andere Mittel zurückgreifen, die uns auszeichnen»

Nach der knappen Play-off-Auftaktniederlage in Zürich gab es einen überzeugenden Sieg in Spiel 2. Christoph Camenisch, Verteidiger von Alligator Malans, spricht von einem «hervorragenden Auftritt». Und davon, dass man sich noch immer steigern könne. Dieser Meinung ist auch Alligator-Stürmer Joel Friolet. Er sagt: «Wir werden unihockeytechnisch in diesen Play-offs nicht mit GC mithalten können und müssen auf andere Mittel zurückgreifen, die uns auszeichnen.» Vor allem die Defensive müsse funktionieren.

Ob sie funktioniert, wird sich am Wochenende zeigen. Dann trifft Alligator Malans am Samstag um 19 Uhr in Spiel 3 auswärts auf die Zürcher. Am Sonntag um 17 Uhr empfangen die Bündner den amtierenden Schweizer Meister zum vierten Duell in Maienfeld.