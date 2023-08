Acht Bündnerinnen und Bündner bei den Unihockey-Nationalteams

Drei Monate vor der Weltmeisterschaft in Singapur misst sich das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen mit Schweden, Finnland und Tschechien, den besten Teams der Welt. Für alle Nationen wird es wichtig sein, zu sehen, wo man kurz vor dem Highlight steht. Der Schweizer Headcoach Oscar Lundin will im tschechischen Ústí nad Ladem die Basis seines Teams auf ein neues Niveau heben, wie Swiss Unihockey in einer Mitteilung schreibt. «Wir wollen in der Lage sein, einen grösseren Teil der Spiele zu kontrollieren. Es ist auch wichtig zu sehen, wie wir mit verschiedenen Arten von Problemen und Situationen in den Spielen umgehen können.» Den Trainer bei diesem Unterfangen unterstützen werden auch fünf Bündnerinnen. Torhüterin Lara Heini sowie die Feldspielerinnen Corin Rüttimann, Chiara Gredig, Laila Ediz und Luana Rensch wurden von Lundin für die Spiele aufgeboten, zudem wird auch Piranha-Spielerin Doris Berger dabeisein.