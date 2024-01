6:5-Sieg nach Verlängerung: Alligator Malans gewinnt das Bündner Unihockeyderby gegen Chur

Das Spiel

Nur langsam kommt das Bündner Derby in die Gänge. Ganze fünf Minuten dauert es, bis eines der beiden Teams einen ersten Abschluss wagt. Es ist der schwedische Verstärkungsspieler auf Churer Seite, Charlie Ekstrand Parastatidis, der Daniel Münger im Malanser Tor prüft. In der Folge zieht sich das Spielgeschehen wie gewohnt fort. Die Bündner Herrschäftler mit viel Ballbesitz, Chur lauert auf Konter. Das Malanser Heimteam wird vor allem durch Schüsse aus der Drehung gefährlich. Fast alle kann Churs Goalie Christoph Reich parieren. In der 18.