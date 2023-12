So bleibt Unihockey an Olympischen Spielen nur ein schöner Traum

Eine Unihockey-WM in Singapur? Da war doch mal was. Genau. Im Jahr 2005. Da wurden die Schweizerinnen zum ersten und einzigen Mal Weltmeisterinnen. Vergeben worden war die 5. von mittlerweile 14 Endrunden in der Geschichte des Unihockeys nach Asien, weil der Unihockey-Weltverband (IFF) die in Europa boomende Sportart in allen Kontinenten bekannt machen wollte. Die Basis vergrössern, um einst mal Teil Olympischer Spiele zu sein – so die Worte von IFF-Präsident Tomas Eriksson aus Schweden.