Nino Schurter holt seine 13. WM-Medaille

Nino Schurter kommt an der Mountainbike-WM in Schottland im Cross-Country als Dritter ins Ziel und gewinnt Bronze. Er verpasst damit den 11. Weltmeistertitel. Insgesamt ist es die 13. WM-Medaille für Schurter, die erste in Bronze. Für das Schweizer Team ist es die erste Einzelmedaille an diesen Weltmeisterschaften bei der Elite.

Mit Vital Albin war ein weiterer Bündner Athlet am Start. Er wurde 14. «Ich bin ein konstantes Rennen gefahren und bin grundsätzlich zufrieden mit dem 14. Rang», sagte Albin im Interview mit dem Schweizer Fernsehen nach dem Rennen.

Gewonnen hat das hart umkämpfte Rennen der Brite Thomas Pidcock vor dem Neuseeländer Sam Gaze. Mitfavorit Mathieu Van der Poel stürzte in der ersten Runde.

