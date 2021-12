Marti und Heini gewinnen Spitzenkampf

Die Neuauflage des letzten SSL-Finals begann ausgeglichen, nach 20 Minuten stand es 1:1. Die Entscheidung fiel kurz nach Spielhälfte, als Pixbo innert vier Minuten fünf Tore schoss. Beim 6:1 gab Flurina Marti den Assist, danach kassierte sie eine Zwei-Minuten-Strafe, die zu einem Gegentor führte. Im Schlussdrittel konnte Pixbo – mit Lara Heini im Tor – den Vorsprung von vier Toren verteidigen und gewann am Ende mit 8:4. So bleibt Team Thorengruppen mit einem Punkt Vorsprung zwar noch immer Leader, Pixbo hat aber noch ein Spiel weniger ausgetragen. Pixbo überzeugte in dieser Saison bisher mit 11 Siegen in 11 Spielen. Nur einmal, nach einem Sieg nach Verlängerung, musste das südschwedische Team aus Mölnlycke bei Göteburg einen Punkt liegen lassen.