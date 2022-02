Malanser Aufbäumen kommt zu spät

42 Sekunden waren in der Sporthalle Lust in Maienfeld noch zu spielen, als die Zuschauerinnen und Zuschauer doch noch einmal von der grossen Wende im Cuphalbfinal gegen Rychenberg Winterthur träumen durften. Der Offensivverteidiger Kevin Berry verkürzte zu diesem Zeitpunkt das Verdikt auf der Anzeigetafel auf 6:5. Als neun Sekunden vor Schluss mit Levin Conrad auch noch ein Spieler der Gäste auf die Strafbank musste, wuchsen die Hoffnungen noch einmal etwas an.