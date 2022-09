Malans taumelt, Piranha siegt, Chur strauchelt – so lief das Unihockey-Wochenende

Die St. Galler bleiben Churs Angstgegner

Fünfmal hatten die Churer in Folge gegen Waldkirch-St.Gallen verloren. Am Samstagabend folgte die sechste Niederlage in Serie gegen den direkten Play-off-Konkurrenten. Die Bündner standen dabei früh schon auf verlorenem Posten. Mit 0:2 ging der Startabschnitt in St. Gallen verloren, mit 1:2 der Mittelabschnitt. Und als im Schlussdrittel ein Aufbäumen zu erwarten war, bauten die St. Galler die Führung bis kurz vor Schluss auf 7:2 aus. Der dritte und vierte Treffer durch Nadir Monighetti und Aaro Helin zum 4:7-Schlussresultat aus Bündner Sicht war nur noch Resultatkosmetik. Dass die Churer selbst auf den Sozialen Medien von einem emotionslosen Auftritt und einer verdienten Niederlage sprachen, sagt so einiges über dieses eigentlich wichtige Sechspunktespiel aus.