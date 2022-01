Es ist seine Herzensangelegenheit geblieben

Alles fängt mit einer E-Mail an. Mark Wolf bekommt sie an eine alte Adresse geschickt, wo im Normalfall alle Inhalte ungelesen im Papierkorb landen. Doch dieses Mal ist es anders. Zum Glück. Er liest die E-Mail, weil sie etwas mit seiner Herzenssportart zu tun hat. Zuerst stutzt er. Er soll in die Hall of Fame des Unihockeys aufgenommen werden, heisst es. «Mein erster Gedanke war, dass sich ein Kollege einen Scherz mit mir erlauben möchte», sagt er lachend. Es war keiner.