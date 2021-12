Es gibt eine längere Weihnachtspause

Nun steht auch der Unihockeyball still. Was nach den vorerst letzten NLA-Spielen bei den Männern heute Mittwoch und am Donnerstag während den Weihnachtstagen sowieso der Fall gewesen wäre, soll für alle Ligen im Unihockey-Breitensport auch Anfang des neuen Jahres gelten. So lange, wie der Bundesrat an seinen neusten Massnahmen festhält. Also mindestens bis am 24. Januar.