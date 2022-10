Ein wichtiger Premierensieg

Es ist ein Bild, das in diesen Zeiten nicht so recht zu Alligator Malans passen mag. Am Sonntagabend gegen den Aufsteiger aus Basel steht einer an vorderster Front beim Heimteam, welcher für die letzten grossen Bündner Erfolge mitverantwortlich war. Akseli Ahtiainen. 50-jähriger Finne. Cupsieger 2012 und Meistertrainer 2013. Ein verheissungsvoller Leistungsausweis, trotzdem sagt er: «Die Erinnerungen sind schön, aber das ist alles zehn Jahre her.» Und doch vergisst er nicht zu betonen, dass der Klub aus der Bündner Herrschaft für ihn Heimat bedeutet.