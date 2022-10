Andrina Schaller steht ein spezielles Spiel bevor. Die 24-Jährige aus Thusis trifft mit den Aufsteigerinnen aus Waldkich-St. Gallen (WaSa) am Sonntag um 18 Uhr in der GBC auf Piranha Chur. Für die Bündnerin ein Auswärtsspiel in der Heimat sozusagen, denn sie fing einst bei Domat/Ems mit Unihockey an und spielt nun bereits die sechste Saison in St. Gallen. In der Stadt, in der die Studentin der Rechtswissenschaften seit einigen Jahren lebt.