Diese Bündner vertreten die Schweiz an den World Games

3600 Spitzensportlerinnen und -sportler aus über 100 Ländern werden vom 8. bis 12. Juli an den World Games in Birmingham (USA) in mehr als 30 Sportarten um Gold kämpfen. Mit dabei ist auch das Schweizer Unihockey-Nationalteam. Unter ihnen sind auch zwei Bündner mit dabei, wie aus einer Mitteilung von Swiss Unihockey hervorgeht. Es sind dies Tim Braillard, der in der nationalen Meisterschaft für UHC Alligator Malans auf dem Feld steht, und der Churer Paolo Riedi, der bei GC Unihockey spielt.