Die Schweiz kennt ihre Gegner

Seit Mittwochnachmittag ist klar, auf wen die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft an der Heim-WM treffen wird: Finnland, Norwegen und die Slowakei. So heissen die drei Gruppengegner der Schweiz an der Endrunde, die vom 5. bis 13. November in Zürich und Winterthur stattfinden wird. Mit Finnland trifft das Team von Trainer David Jansson auf einen der zwei meistgenannten Titelfavoriten. Die Finnen sind fünffacher Weltmeister und haben zuletzt die Endrunden 2016 und 2018 für sich entschieden.