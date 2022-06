Der Sonntag wird an der Unihockey-WM entscheidend

Vor einer Woche wurden die Schweizer Gruppengegner für die Unihockey-WM in Zürich und Winterthur bekannt. Nun sind es auch die genauen Spieldaten. Am Samstag, 5. November, trifft die Schweiz um 17 Uhr zum Auftakt auf Norwegen. Damit duelliert sich der Gastgeber in der neu gebauten Heimstätte der ZSC Lions (Swiss-Life-Arena) in Zürich mit dem gleichen Auftaktgegner wie schon vor einem Jahr an der WM in Finnland. Damals bekundeten die Schweizer grosse Mühe mit den Norwegern und schafften die Entscheidung erst in den letzten drei Spielminuten zum 7:5-Sieg.