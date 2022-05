Der Kornplatz im Fokus des Unihockeys

Die Mobiliar Street Floorball Tour macht am 18. Juni in Chur Halt. Die Bündner Hauptstadt ist nach Sierre, Biel und Winterthur (am 11. Juni) der vierte Ort, an dem die Veranstalter präsent sein werden. Danach werden weitere fünf Events in den Städten Bern, Kloten, Neuenburg, Basel und St. Gallen folgen. Der Verband Swiss Unihockey nutzt diese Events, um auf die Heim-WM der Männer aufmerksam zu machen, die vom 5. bis 13. November in Zürich und Winterthur stattfinden wird.