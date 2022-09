Das Schweizer Nationalteam schöpft Hoffnung

Die Schweiz hat ein Ziel. Sie will an der Unihockey-WM in zwei Monaten zu Hause Weltmeister werden. David Jansson, der schwedische Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, formuliert es ein wenig anders. Er sagt: «Gut essen, gut schlafen, gut trainieren. All dies können wir kontrollieren. Auf diese Art und Weise wollen wir bis am letzten Tag vor der Endrunde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, um Weltmeister zu werden.» Beim letztjährigen Bronzegewinner Tschechien, welcher die Schweiz an der WM in Helsinki auf Rang 4 verwies, dürfte es ähnlich klingen.