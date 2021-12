Bronzener Erfolg nach dem Debakel

Was war das nur für eine Demontage am Samstagnachmittag. Im WM-Halbfinal im schwedischen Uppsala standen die Schweizerinnen gegen den Gastgeber früh auf verlorenem Posten. 0:4 nach einem Drittel, 0:10 nach vierzig Minuten. Und eine bemitleidenswerte Lara Heini im Schweizer Tor, die sagte: «Ich glaube, ich habe Schweden noch nie so gut gesehen. Sie waren uns in allen Belangen total überlegen.» Bis zum Schluss, als die Anzeigetafel ein 1:14 anzeigte und die höchste Niederlage in der Schweizer Länderspielhistorie Tatsache war.