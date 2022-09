Braillard ist bereit für die Hauptprobe

Es ist der letzte Test für die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft vor der Heim-WM im November in Zürich und Winterthur. Von Freitagabend bis und mit Sonntagnachmittag trifft der Gastgeber an der Euro Floorball Tour (EFT) in St. Gallen der Reihe nach auf die anderen grossen drei Unihockey-Nationen: Finnland, Schweden und Tschechien. Tim Braillard sagt: «Wir sind extrem motiviert, um zu zeigen, dass wir besser performen können als an den letzten zwei Turnieren.»