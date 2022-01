Auf und neben dem Feld ein Gewinn für Piranha

Ihr Stil ist unverkennbar. Ist die gegnerische Mannschaft in Ballbesitz, rückt sie der Gegenspielerin so nahe auf die Pelle, dass es für diese mühsam wird. Sie lässt in ihrem Zweikampfverhalten nicht locker, bis sie mit fairen Mitteln den Ball erobern kann. Hat sie ihn, orchestriert sie mit einfachen Pässen aus der Verteidigung heraus den Aufbau von Piranha Chur, trägt den Ball aber auch mal mit ihrer wendigen, trickreichen Spielweise und schnellen Antritten in die gegnerische Hälfte.