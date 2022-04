Auf diese vier Bündner setzt Jansson Anfang Sommer

Wie der Verband weiter mitteilte, legte Jansson bei der Zusammenstellung des Kaders nach der WM in Helsinki im Dezember besonders auf zwei Dinge Wert: die Winner-Mentalität und die Überzeugung. «Wir überdenken immer wieder, welche Eigenschaften ein Schweizer Nationalspieler mitbringen soll. Während den Play-offs haben wir genau beobachtet, welche Spieler in den entscheidenden Momenten Verantwortung übernommen haben und welche das Spotlight lieben. So wollen wir den nächsten Schritt machen», so Jansson.