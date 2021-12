Auch den Trostpreis gibt die Schweiz ab

Am Ende standen sie da. Wie bestellt und nicht abgeholt. Mit ungläubigen Blicken. Jedem einzelnen Schweizer Nationalspieler war die Konsternation und Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Denn sie waren an der Unihockey-WM in Helsinki angetreten, um Gold zu gewinnen. Am Ende reichte es nicht einmal zum «Trostpreis Bronze», wie sich Jan Bürki im SRF-Interview nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Tschechien ausdrückte.