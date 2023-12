Schweizer Unihockey-Nationalteam reist ohne WM-Medaille ab – ist das die neue Realität?

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen bleibt zum ersten Mal seit 2011 und zum insgesamt dritten Mal in der Geschichte dieses Sports ohne WM-Medaille. Besiegelt ist dieser Fakt nach der 4:5-Niederlage gegen Tschechien im Spiel um Platz 3. Kurz darauf gewinnen die mittlerweile elffachen Weltmeisterinnen (neun Mal in Folge) aus Schweden den Final gegen die Finninnen mit 6:4 und sichern sich erneut die Goldmedaille an der WM in Singapur.