Alligatoren zeigen wahres Gesicht

Eine Play-off-Serie bietet die sofortige Chance zur Wiedergutmachung. Nicht Monate später wie in der Qualifikation, sondern innert einer Woche oder gar schon am nächsten Tag. Alligator Malans schien die richtigen Schlüsse gezogen zu haben aus der 4:8-Niederlage in Zug am Tag zuvor. Das liess sich im zweiten Spiel dieser Viertelfinalserie schon in den ersten zehn Mininuten feststellen. Zum einen auf dem Matchblatt: Die eine oder andere Umstellung in den Formationen, ein besserer Zugriff auf die starke Ausländerlinie des Gegners mit den drei schwedischen Ausnahmekönnern.