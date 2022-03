Alligator Malans holt Auswärtssieg und führt in der Playoff-Serie mit 2:1

von Jörg Rutz / UHC Alligator Malans

Alligator scheint zum richtigen Zeitpunkt die Topform und Spielsicherheit wieder gefunden zu haben. Dies zeigte sich bereits in der 3. Minute. Christoph Camenisch fasste sich ein Herz, lief unbedrängt durch die Mitte und schlenzte den Ball trocken vorbei an Petter Nilsson ins Tor. Die Zuger kamen in der Folge besser in die Partie. In der 9. Minute Manuel Staub und in der 13. Minute Severin Nigg konnten die Innerschweizer das Spiel mit etwas gar einfachen Toren drehen. Doch die Antwort der Malanser erfolgte Postwendend. Direkt nach dem Anspiel kam nach einer schlechten Zuger Auslösung Markus Hollenstein an den Ball, dieser nutzte das freie Feld und überlistete den Zuger Schlussmann mit einem nicht ganz unhaltbaren Schuss. Eine Strafe gegen die Herrschäftler, Dan Hartmann sass diese wegen eines Stockschlages ab, überstand man schadlos und nur Sekunden später, bei numerischem Gleichstand, wurde den Bündnern ein Penalty zugesprochen. Ein Zuger Verteidiger hatte Remo Buchlis Schuss mit einem hohen Stock im Torraum abgelenkt. Petter Nilsson blieb jedoch Sieger in diesem Duell und parierte den Schuss von Dan Hartmann.

Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn des 2. Drittels war es erneut der spielfreudige und omnipräsente Dan Hartmann, der seine Farben direkt nach einer weiteren überstandenen Unterzahl in Führung schiessen konnte. Die Zuger taten sich weiterhin schwer, zwar gelang ihnen in Spielmitte durch Tim Mock der Ausgleich, aber in der Folge nahmen sie sich auch immer wieder selbst mit kleinen Unkonzentriertheiten aus dem Spiel. Und wenn es läuft, dann läuft es. Nach einer schnörkellosen Passkombination schoss Josuha Schnell in Überzahl mittels direkt Abnahme und vor den Augen der vielen mitgereisten und lautstarken Alligator-Fans der Führungstreffer.

Was sich dann im letzten Drittel abspielte, hätte sich auf Seiten der Malanser niemand zu träumen gewagt. Dann Hartmann gelang in der 49. Minute in einer umkämpften Partie das wichtige und wegweisende 5:3. Und dann fielen die Treffer im Minutentackt. Remo Buchli mittels Penalty, wieder Remo Buchli, Valentin Schubiger, Dan Hartmann und schliesslich reite sich auch noch Joel Friolet zum 10:3 in die Torschützenliste ein. Alles schien jetzt zu gelingen und auf der Gegenseite die Zuger Abwehr, Inexistenz und etwas kopflos. Die beiden weiteren Tore durch Valentin Schubiger und Mauro Hartmann waren schliesslich der Lohn für den konzentrierten und starken Auftritt der Bündner in Zug.

Bereits heute Sonntag bietet sich die Chance im Heimspiel in Maienfeld, den Schwung aus dieser Partie mitzunehmen und die Serie auszubauen. Aber Achtung, die Zuger werden und müssen definitiv ein anderes Gesicht zeigen.

Zug United vs. UHC Alligator Malans 3:12 (Drittelergebnisse 2:2 / 1:2 / 0:8)

Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug. 397 Zuschauer SR Simon Brechbühler / Benjamin Ambühl

Tore: 3. C. Camenisch (J. Friolet) 1:0, 9. M. Staub (O. Bäcklin) 1:1, 13. S. Nigg (A. Hallén) 2:1, 14. M. Holenstein 2:2, 21. D. Hartmann (J. Friolet) 2:3, 29. S. Nigg (T. Mock) 3:3, 40. J. Schnell (K. Berry) 3:4, 49. D. Hartmann (J. Friolet) 3:5, 51. R. Buchli 3:6, 52. R. Buchli (D. Hartmann) 3:7, 53. V. Schubiger (M. Jäger) 3:8, 53. D. Hartmann (J. Schnell) 3:9, 55. J. Friolet (D. Hartmann) 3:10, 58. V. Schubiger (D. Schmid) 3:11, 58. M. Hartmann (D. Schmid) 3:12

Strafen: UHC Alligator Malans 2x2Min / Zug United 1x2Min

UHC Alligator Malans: Hitz, Tromm (C), Camenisch, Veltsmid, Nett, Berry, Vetsch, Buchli, Obrecht, Friolet, Gartmann, Schmid, R. Schubiger, Hartmann, V. Schubiger, Rohner, Braillard, Holenstein, Jäger, Krättli, Capatt, Störi, Breu

Zug United: Nilsson, Menon, Uhr, Bäcklin, Mock, Hallén, Schelbert, Maurer, Nigg, Schmidiger, Stocker, Flütsch, Knüsel, Furger, Bachmann, Hess, Egli, Odermatt, Larsson, Andersson, Staub, Schälin

Bemerkungen: Alligator ohne, Flütsch, Nett und Braillard (alle verletzt), 18. Penalty Alligator, 51. Penalty Alligator, 55. Time Out Zug United, 55. Zug United ohne Torhüter

Bester Spieler: Zug United: M. Staub, Alligator: M. Hitz