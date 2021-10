Kampfsieg im Klassiker

Fünf Tore und neun Assists, so lautete die eindrückliche Statistik von Alligator-Center Tim Braillard vor dem fünften Ligaspiel gegen Wiler-Ersigen. Mit dieser Bilanz ist der 28-Jährige Ligatopskorer. Ein solcher Spieler kann insbesondere gegen Spitzenmannschaften wie Wiler Gold wert sein. Die Klassiker zwischen den Bernern und den Bündner sind fast immer hoch umkämpft. So auch am Sonntag.