Alligator Malans verliert gegen Zug United nach Penaltyschiessen

Der Beginn des ersten Saisonspiels war zerfahren. Angestachelt von rund 246 lautstarken Zuschauern schenkten sich die beiden Teams keinen Meter. Erst ein Doppelschlag in der 8. Minute durch die Tore von Kevin Berry und Mike Jäger brachte etwas Ruhe in die Reihen der Herrschäftler. Sandro Breu, der an diesem Abend das Tor anstelle von Jonas Wittwer hütete, entschärfte darauf mehrere Abschlüsse der Gäste und musste schliesslich doch in der 17. Minute zum ersten Mal hinter sich greifen. In der 20. Minute setzte Hollenstein den Ball an die Latte.